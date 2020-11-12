النجيفي يدعو الى تحويل الاستثمارات السعودية التي ترفض في الجنوب الى نينوى

النجيفي يدعو الى تحويل الاستثمارات السعودية التي ترفض في الجنوب الى نينوى

المستقلة /- سرى جياد/ دعا القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي الى تحويل اي استثمار سعودي يلاقي رفض بجنوب العراق إلى محافظة نينوى .

وقال النجيفي في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏اعيد مناشدتي بتحويل اي استثمار سعودي يلاقي رفض في جنوب العراق الى محافظة نينوى “.

اعيد مناشدتي بتحويل اي استثمار سعودي يلاقي رفض في جنوب العراق الى محافظة نينوى .. فنينوى متعطشة لكل انواع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات — Atheel Alnujaifi (@AthilAlnujaifi) November 12, 2020

وتابع ‏نينوى متعطشة لكل انواع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات.