النجيفي يدعو الى تحويل الاستثمارات السعودية التي ترفض في الجنوب الى نينوى

المستقلة /- سرى جياد/ دعا القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي الى تحويل اي استثمار سعودي يلاقي رفض بجنوب العراق إلى محافظة نينوى .

وقال النجيفي في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏اعيد مناشدتي بتحويل اي استثمار سعودي يلاقي رفض في جنوب العراق الى محافظة نينوى “.

وتابع ‏نينوى متعطشة لكل انواع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات.

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