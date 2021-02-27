دعوات نيابية لحظر الترويج العشائري والطائفي للانتخابات في صلاح الدين

المستقلة /- دعا عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة، مفوضية الانتخابات إلى حظر الترويج العشائري والطائفي خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، واعتماد عناوين تلبي طموحات الناخبين مهنيا ووطنيا.

وقال الجبارة، إن الترويج العشائري والطائفي طيلة الدورات الانتخابية الماضية تسبب بانشقاقات وتخندق داخل مجتمع صلاح الدين، وتهميش وتفاوت للحقوق والاستحقاقات الخدمية بين منطقة وأخرى ما زاد من الانقسامات الاجتماعية وتفشي مظاهر الفساد والهيمنة السياسية خارج إطار الدستور العراقي.

وأكد الجبارة، أن محافظة صلاح الدين ما زالت حبيسة الحملات العشائرية والطائفية في جميع الدورات الانتخابات، ما سبب غياب فرص الكفاءات المهنية والأكاديمية عن الساحة السياسية وحرمانها من فرص التنافس الانتخابي المهنية.

وأضاف أن الترويج العشائري والطائفي انعكس على الحكومة المحلية في صلاح الدين ودوائرها الخدمية واعتمد معايير المحسوبية والقرب من النفوذ البرلماني لبعض الشخصيات ما سبب هدر للأموال والثروات وتفشي الفساد بشكل احترافي، مقابل ضعف الدور الرقابي والتغاضي عن محاسبة الفاسدين لاعتبارات سياسية وحزبية.

ودعا الجبارة إلى إنهاء هيمنة النفوذ العشائري والطائفي في المنافسة الانتخابية القادمة وفسح المجال أمام الكفاءات العلمية والشبابية لأخذ دور جديد يحمل عناوين وتطلعات أبناء صلاح الدين كافة بعيدا عن أي اعتبارات طائفية أو مناطقية، والخروج من “عباءة” بعض المتنفذين والمهيمنين على الانتخابات بقوة المال والسلاح.

وتشهد أغلب المحافظات العراقية باستثناء محافظات كوردستان صراعات عشائرية خلال الحملات الانتخابية ما انعكس سلبا على العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

إشبيلية ضد برشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

اخر الاخبار

نصائح هامة للوقاية من تسمم الحمل

اخر الاخبار

دعوات نيابية لحظر الترويج العشائري والطائفي للانتخابات في صلاح الدين

اخر الاخبار

شاهد.. مصمم جرافيك يحول يوسف شعبان إلى صدام حسين

اخر الاخبار

والد مشاري البلام يكشف سبب وفاته.. و الصحة الكويتية تصدر بيانًا

رياضية

أسطورة برشلونة يدافع عن زيدان

اخر الاخبار

صور.. بنات أحمد زاهر يشعلن إنستغرام في أحدث ظهور لهن

اخر الاخبار

صور.. بنات أحمد زاهر يشعلن إنستغرام في أحدث ظهور لهن

اخبار العراق

محافظ ميسان يكرم عدداً من عمال المجاري في المحافظة

اخر الاخبار

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

اخبار العراق

استقالة الوائلي.. وتكليف الاسدي بمنصب محافظ ذي قار

رياضية

مبابي يضع شرطا لناديه الجديد

اخر الاخبار

التنمية التشاركية بين الهيمنة والرتابة

اخر الاخبار

مذيعة لبنانية بطلة كليب “فيرساتشي” لمحمد رمضان

رياضية

دورتموند يعرقل مساعي ريال مدريد لضم هالاند

اخر الاخبار

هكذا احتفلت نجوى كرم بعيد ميلادها مع النجوم

اخبار العراق

هل سيتحول شمال شرق سوريا إلى منطقة المواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا؟