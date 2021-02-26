دعوات للتحقيق في تخصيص لقاحات كورونا للطبقة السياسية فقط

المستقلة /- دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، بفتح تحقيق في المعلومات المتداولة والتي كشفت عن إدخال لقاح كورونا للعراق للطبقة السياسية فقط، وعن أسباب تاخر حملة التطعيم.

وطالب البياتي، في تغريدةً على “تويتر” الادعاء العام وحسب قانونه وصلاحياته بفتح تحقيق حول ما أثير في الإعلام من أن هنالك وجبات من لقاح كوفيد19 دخلت العراق للطبقة السياسية حصراً، وأسباب تأخر حملة التطعيم في العراق على الرغم من أن كل دول المنطقة بدأت ذلك منذ أشهر.

واشارت وزارة الصحة مؤخراً إلى اعتماد ثلاثة أنواع من اللقاحات في البلاد، وذكر وزير الصحة، حسن التميمي إلى أن 3.4 ملايين جرعة لقاح من كورونا ستصل للعراق خلال الأسبوع الأخير من شباط وفي يوم 28 من الشهر الجاري، والأولوية ستكون لمنتسبي وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة العراقية عن إمكانية تأخر وصول لقاح فايزر الخاص بكورونا إلى العراق، بسبب مطالبة الشركة بوثيقة حماية تشريعية، حسب الوزارة.

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