دعوات لغاء نافذة بيع الدولار بحجة الفساد الكبير الذي يرافق عملها
المستقلة/- تصنف عمليات بيع الدولار عبر نافذة البنك المركزي اقتصادياً على أسلوب عمليات السوق المفتوحة (Open Market Operations) وقد اتبعت في العراق بعد عام التغيير السياسي لغرض السيطرة على سعر الصرف، وهي جزء مهم في السياسة النقدية، إذ اعتبر سعر الصرف مثبتاً اسمياً للسياسة بعد فقدان سعر الفائدة (interest) القدرة على التأثير بسبب الاختلال الهيكلي في النشاط الاقتصادي الناجم عن الاعتماد على النفط وضمور الاستثمارات وفقدان مرونتها الى حد كبير تجاه سعر الفائدة، بالمقابل أصبحت السوق الداخلية تعتمد بشكل كبير على الخارج وما يورد لها من سلع وخدمات، فصارت عملية تثبيت سعر الصرف هي المتحكمة بالمعدل العام للأسعار الى حد كبير نسبيا.
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