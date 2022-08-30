دعوات عالمية لوقف العنف وضبط النفس في العراق

المستقلة /- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين الجهات الفاعلة إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب العنف في العراق.

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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان إن غوتيريش يتابع الاحتجاجات في العراق بقلق ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس.

كما حث غوتيريش جميع الأطراف والجهات الفاعلة في العراق على “الانخراط في حوار سلمي وشامل دون مزيد من التأخير”.

بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الاثنين جميع الأطراف في العراق إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء “وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من العنف”.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي عبر حسابها على تويتر “في أعقاب اشتباكات اليوم والتصعيد، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والتزام الهدوء”.

كما أضافت “من المهم جدا لجميع الفاعلين أن يتجنبوا أي تصرفات من شأنها أن تقود إلى مزيد من العنف.. نؤكد على أنه يجب احترام جميع القوانين وحماية نزاهة المؤسسات”.

وأكدت المتحدثة دعم الاتحاد الأوروبي لأمن العراق واستقراره وسيادته، داعية جميع الأطراف إلى العمل من أجل نزع فتيل التوتر والانخراط في حوار سياسي “في الإطار الدستوري كوسيلة وحيدة لحل الخلاف”.

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