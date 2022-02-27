دعم دولي لتنمية القطاع الخاص في إقليم كردستان العراق

المستقلة/-وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ووزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم مذكرة تفاهم جديدة من شأنها تعزيز القطاع الخاص من خلال تشجيع نمو المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تقدم مذكرة التفاهم الموقعة إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين لإجراء مسح للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبتمويل سخي من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لیشمل جميع محافظات إقليم كردستان العراق: دهوك وأربيل وحلبجة والسليمانية.

سيعمل المسح، الذي یأتي بعد مسح مشابه تم إجراؤه في بغداد والبصرة ونينوى، على بناء نهج شامل وفهم لهيكل االمشاریع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واتجاهات تطورها وأعمالها مما یساعد اصحاب الشأن على اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية تعزيز وتنمية هذه المشاریع وانشاء قاعدة اقتصادية مستدامة في إقليم كردستان العراق. کما أنّ المسح سیعمل علی تحديد الفرص والتحديات التي تواجهها المشاریع.

قال جون كارديناس، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق: “تعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة شريان الحياة لاقتصاد سليم، وفي نفس الوقت تكون هذه المشروعات معرضة بشكل استثنائي للمخاطر. تفخر حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالمساهمة في هذا البحث المهم الذي يسلط الضوء على الفرص والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام في إقليم كردستان العراق”

وقال الدكتور دارا رشيد محمود وزير التخطيط في حکومة إقليم كردستان:” حكومة إقليم كردستان ممتنة للغاية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدتهما في إجراء مسح المشاريع الضغرى والصغيرة والمتوسطة، والذي يعد الأول من نوعه في جميع أنحاء إقليم كوردستان. وسيساعد ذلك في تحديد التحديات وتقديم توصيات لتطوير هذه المؤسسات لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص وتقليل معدل البطالة وخاصة بين الشباب.”

وأكّدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد أنّ: “هذه الشراكة ضرورية لتعزيز خلق فرص کسب العيش من خلال تعزيز تنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إقليم كردستان. لقد استخلصنا بالفعل بعض الأفكار القيمة للغاية من خلال المسح السابق في بغداد والبصرة ونينوى الذي ساعدنا في إعداد خارطة طريق للمضي قدماً – مما يضمن حصول أصحاب الأعمال وأولئك الذين يفكرون في إقامة مشاریعهم الخاصة على ما یحتاجونه من الدعم والتشجيع اللازمین”.

واضافت: “إنّ هذه المذكرة دليل آخر على التعاون الممّیز بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وحکومة إقليم كردستان، کشريك رئيسي في العديد من مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق – فضلاً عن شراكتنا مع الجهة المانحة السخية المتمثلة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ونحن ممتنون لها للغاية لإلتزامها الدائم بتعزيز نمو القطاع الخاص في إقليم كردستان والعراق عامةً”.