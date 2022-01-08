دعت لاستثماره ..بيئة ميسان ترصد عودة الطيور والحياة الى هور الحويزة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة بيئة ميسان عن رصد العديد من الطيور المهاجرة في اهوار المحافظة منوهة الى اهمية استثمار الموقع.

وقالت المديرية في بيان أنها رصدت العديد من التنوع الاحيائي و انواع واعداد الاسماك واللبائن والطيور المائية المهاجرة والمتوطنة في هور الحويزة والذي تم ادرتجه ضمن لائحة التراث العالمي.

واشارت الى ان الاشهر الماضية شهد التنوع الاحيائي انخفاضا ملحوظا وحادا حيث ساهمت موجة الجفاف الشديدة التي تعرض لها ونقص الواردات المائية للمكون في تقليل اعداد الطيور المتوطنة واصفرار نبات القصب والبردي وهذا مازاد من معاناة سكان القرى المحاذية للبرك وعلى ضفاف الانهر المغذية التي تعاني من الشحة المائية حيث تضرروا اقتصاديا بسبب شحة ورداءة كمية ونوعية المياه التي لاتسد الحاجة اليومية لتربية المواشي وصيد الاسماك .

وأوضح البيان بأنه بعد الامطار الاخيرة رصدت المديرية ازدياد اعداد الطيور المهاجرة والمتوطنة ومنها( الحمام المطوق وحمام الغابات والهدهد وعصفور الدوري والحميراء وقبره متوجة وابو المغازل والثرثارة العراقية ووروار ازرق الخد وابلق اشهب ) اما اللبائن الموجودة في مناطق المزارة لوحظ وجود اعداد من (الخنزير ، ابن اوى، الارنب البري، ابن عرس ) وتوافر انواع متعددة من الاسماك منها (الحمري،الخشني،الشلك،البني،الشبوط،البلطي، الكارب) فضلا عن غطاء النباتي الموجودة في المكون ومتعارف عليه (القصب والبردي وانواع اخرى من النباتات ) .

ودعت المديرية الجهات المعنية للنظر في استثمار هذا الموقع كموقع سياحي بيئي متكامل كونه تتوافر فيه كل مقومات النجاح وإدارة للتنمية المستدامة وفيه مردود مادي لسكان الاهوار.

وأكدت ضرورة تذليل العقبات امام الوافدين ولاسيما وان هذا الموقع اصبح له مكان على الخارطة البيئية العالمية ومحط انظار الباحثين بعد ان انضم للائحة التراث العالمي، منوهة الى ضرورة اطلاق حصص مائية اكثر للهور لينتعش الوضع البيئي اكثر.