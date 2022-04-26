دعاء ختم القرآن 1443

المستقلة /-أعدّ الله سبحانه وتعالى لقارئ القرآن أجرا عظيمًا وثوابا كبيرًا، فالقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة؛ وقد ورد ذلك عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، إذ قال: (الصِّيامُ والقرآنُ يشفَعانِ للعبدِ يومَ القيامةِ يقولُ الصِّيامُ أي ربِّ منعتُهُ الطَّعامَ والشَّهواتِ بالنَّهارِ فشفِّعني فيهِ ويقولُ القرآنُ منعتُهُ النَّومَ باللَّيلِ فشفِّعني فيهِ قالَ فَيشفَّعانِ)، وقد أكرمَ الله -تعالى- مَن يختم القرآن الكريم بالدعوة المُستَجابة خاصة فى شهر القرآن شهر رمضان؛ وهناك أدعية من المستحب قراءتها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان في ظل ختام المسلمين للقرآن؛ يقول الشيخ عبد العظيم رسلان من علماء الازهر الشريف لسيدتي: كان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وأزكى السلام يجمع الصحابه بعد ختمه للقران ويدعو، وكان النبى صلى الله عليه وسلم، يدعو بالأدعية الجامعة، ومن أشهر أدعية ختم القرأن :

– دعاء ختم القرأن في شهر رمضان 1443

اللهم ارحمني بالقرءان واجعله لي إمامًا ونورًا وهديً ورحمةً – اللهم ذكرني منه مانسيت وعلمني منه ماجهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجه يارب العالمين – اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي ،واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. – اللهم في نهاية العشرالأواخر، نسألك من الخير كُلّه عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بكَ من الشّر كُلّه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، بيّض وجوهنا يوم تبيّض وجوهاً، ويوم تسودّ وجوه يا أرحم الرّاحمين – اللهم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم سخر لي ما لا يخطر على بالي وارزقني استجابة الدعاء، اللهم لا تكشف لي سترًا ولا تفضح لي أمرًا اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. تابعي المزيد: أفضل وقت لقراءة القرآن في رمضان

تسمية – اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا من النار اللهم اكتبنا في عليين، وآتنا كتابنا باليمين، يا رب العالمين. – اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعةُ آتية لا ريب فيها. – اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح . – اللهم اني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازينى وحقق أمنياتي وأرفع درجاتى وتقبل صلاتى وأغفر لى خطيئاتى وأسألك العلا من الجنة، – اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، – اللهم أحسن عاقبتنا في الآمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وتقبل اللهم صالح أعمالنا و بلغنا رمضان القادم ونحن في أتم صحة لا فاقدين ولا مفقودين، وصلى اللهم على سيدنا محمدا وعلى آله وأصحابه وسلم …