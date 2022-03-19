دستور جديد يسمح للنساء بتولي رئاسة إدارة في الفاتيكان

المستقلة/- أصدر البابا فرنسيس، السبت، دستورا جديدا للإدارة المركزية للفاتيكان المعروفة باسم “الكوريا” يقر بأن أي معمد من الكاثوليك، بمن في ذلك النساء، يمكنه رئاسة إدارة في الفاتيكان.

ويرأس معظم الإدارات في الفاتيكان رجال دين، وفي العادة، كرادلة.

واستمر وضع الدستور الجديد الذي يقع في 54 صفحة أكثر من تسع سنوات. وسيبدأ العمل به في الخامس من يونيو/ حزيران وسيكون بديلا لدستور وافق عليه البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1988.

المصدر: يورونيوز