درجال يوعز بالاستجابة لطلبات جماهير نادي القاسم الرياضي

المستقلة /- أوعز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالاستجابة لطلبات جماهير نادي القاسم الرياضي بشأن إنارة ملعب الكفل الرياضي بعد اطلاعه على مناشدتهم.

وكانت الهيئة التطبيعية قد طالبت نادي القاسم بضرورة اصلاح الانارة في الملعب قبل انطلاق الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

وجاء في معرض رد درجال: