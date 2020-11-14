درجال يهنئ نادي الشرطة بذكرى تأسيسه

(المستقلة) هنأ عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، جماهير وإدارة وأسرة نادي الشرطة الرياضي بالذكرى الـ 88 لتأسيسه.

وجاء في كلمة التهنئة “يطيب لي أن أتقدم بأعطر وأجمل التهاني والتبريكات إلى جماهير وإدارة وأسرة الرياضة جميعا في نادي الشرطة الكبير”.

وأضاف: “الشرطة يخطو بثقة 88 عاما جعلت منه خير من يمثل الشرطة العراقية ورياضة العراق داخليا وخارجيا بمختلف الألعاب التي كانوا فيها منافسا كبيرا ورقما صعبا لا يفارق منصات التتويج للرياضيين والرياضيات”.

وأتم: “اليوم ونحن نتقدم لكم بالتهنئة والتبريك نتمنى لجميع أسرة الشرطة التقدم والإزدهار ودوام التألق”.