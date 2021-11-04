درجال يكشف عن تفاصيل اختيار رؤساء اللجان ومنحهم كل الصلاحيات

المستقلة/- كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، آلية اختيار رؤساء اللجان، مشيراً إلى منحهم كل الصلاحيات لانجاز مهامهم.

وقال درجال في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن اختيارنا لرؤساء اللجان جاء وفق معايير خاصة دون اي تدخل من قبلنا، مبينا أن الاتحاد اختار اللجان بتأن ومهنية ليتحملوا مسؤولياتهم بشكل كامل في الادارة وهذا الاجراء معمول في كل الدول المتطورة .

وبين أن الاتحاد يسهم في ابداء المشورات والافكار إن استدعى الامر او طلب ذلك منه من قبل رؤساء اللجان، لافتا إلى أن عملنا في الاتحاد جماعي ولا يوجد اي تسلط او تدخلات مباشرة في الصلاحيات .

وأشار إلى أن مجلس ادارة الاتحاد تسلم المهمة حديثاً وباشر منذ البداية في وضع الاسس الصحيحة بغية البناء السليم لاتحاد الكرة .

وبين أن ابواب الاتحاد مفتوحة لكل من لديه افكار جديدة لتدعيم مهمتنا سيما من الخبراء والاكاديميين والمختصين في المجال الكروي .