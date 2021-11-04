درجال يكشف عن تفاصيل اختيار رؤساء اللجان ومنحهم كل الصلاحيات

المستقلة/- كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، آلية اختيار رؤساء اللجان، مشيراً إلى منحهم كل الصلاحيات لانجاز مهامهم.

وقال درجال في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن اختيارنا لرؤساء اللجان جاء وفق معايير خاصة دون اي تدخل من قبلنا، مبينا أن الاتحاد اختار اللجان بتأن ومهنية ليتحملوا مسؤولياتهم بشكل كامل في الادارة وهذا الاجراء معمول في كل الدول المتطورة .

وبين أن الاتحاد يسهم في ابداء المشورات والافكار إن استدعى الامر او طلب ذلك منه من قبل رؤساء اللجان، لافتا إلى أن عملنا في الاتحاد جماعي ولا يوجد اي تسلط او تدخلات مباشرة في الصلاحيات .

وأشار إلى أن مجلس ادارة الاتحاد تسلم المهمة حديثاً وباشر منذ البداية في وضع الاسس الصحيحة بغية البناء السليم لاتحاد الكرة .

وبين أن ابواب الاتحاد مفتوحة لكل من لديه افكار جديدة لتدعيم مهمتنا سيما من الخبراء والاكاديميين والمختصين في المجال الكروي .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تحالف الفتح ينفي التوصل إلى تفاهمات حقيقية بين القوى الشيعية

اخبار العراق

العمل تنسق مع التجارة لغرض اصدار البطاقة التموينية لمستفيدي الحماية الاجتماعية

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : لا يوجد موعد محدد لتقديم مشروع الموازنة لعام 2022

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بعد تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع ايران

اخبار العراق

التخطيط تجري تجارب للتعداد السكاني استعدادا لاجراءه في 2022

اخبار العراق

الهجرة تنسق مع منظمات دولية لتمويل مشاريع مدرة للدخل للنازحين

اخبار العراق

الداخلية : سيتم اغلاق 15 دائرة احوال شخصية في نينوى للعمل بالبطاقة الموحدة

اخبار العراق

الداخلية : سيتم اغلاق 15 دائرة احوال شخصية في نينوى للعمل بالبطاقة الموحدة

اخر الاخبار

دولتان عربيتان مهددتان بالغرق.. و200 مليون شخص بخطر كبير

اخر الاخبار

أسباب وفاة الفنان “صباح فخري” تثير الضجة فهل يُفتح تحقيق؟

اخر الاخبار

إتهامات خطيرة تطال “محمد رمضان” بواقعة الإسماعيلية

اخر الاخبار

عبدالله بالخير بلوك جديد يثير موجة من الضحك ويتصدر الترند

اخر الاخبار

بيان من أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا تجاه السودان

اخبار مصر

بيان مصري حول جريمة الإسماعيلية البشعة

اخر الاخبار

10 أيام تفصل لبنان عن انقطاع تام في الانترنت

اخبار العراق

مهرجان الجميع للثقافة الدولي يفتتح فعالياته في الحبانية

اخبار العراق

محافظ ميسان يوزع قطع سكنية لمنتسبي الشرطة والدفاع المدني