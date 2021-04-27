درجال يعلق على قرعة العراق في كأس العرب

المستقلة/- أعرب عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، عن سعادته بالتجمع العربي المميز من خلال قرعة كأس العرب، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وضمت المجموعة الأولى، منتخب قطر (المنظم للبطولة)، مع العراق، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من مواجهة البحرين والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات، تونس، والإمارات، وسوريا، والفائز من مواجهة موريتانيا، واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات، المغرب، والسعودية، والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر، بينما ضمت المجموعة الرابعة؛ منتخبات الجزائر، ومصر، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

وقال درجال في تصريحات إعلامية: “سعداء بالتجمع العربي في الدوحة، ونتمنى أن تكون البطولة على مستوى الحدث الكبير خاصة في ظل انتظار الجميع لهذا التجمع منذ فترة ليست بالقصيرة”.

وأردف وزير الشباب والرياضة العراقي: “بطولة كأس العرب ستشهد منافسات قوية، في ظل مشاركة جميع المنتخبات العربية، وسعيها بقوة للظفر باللقب الغالي”.

وزاد: “المنافسة ستكون صعبة للغاية مع عدد من المنتخبات القوية، وبالطبع مهمتنا ستكون صعبة لكننا سننافس بكل ما أوتينا من قوة، وأنا أثق في قدرة لاعبي العراق على تقديم أفضل ما لديهم للمنافسة على اللقب العربي”.

وتوقع عدنان درجال أن تكون الاستضافة مميزة لهذه البطولة من قبل دولة قطر، مشيرا إلى أن التنظيم المميز ليس غريبا على قطر التي طالما استضافت عدد كبير من البطولات العالمية من قبل.

 

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