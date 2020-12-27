درجال يعلق على أزمة جماهير النجف والقوة الجوية

(المستقلة) أعلن عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، أن قرار السماح بدخول الجماهير إلى الملاعب منوط بخلية الأزمة فقط.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: “بعض الوكالات والمواقع الإخبارية الإلكترونية نشرت خبرا لا يمت للحقيقة بصلة، مفاده أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال سمح لجمهور رياضي محدود دخول ملعب النجف الذي يحتضن مباراة فريقي القوة الجوية والنجف ضمن الدوري الكرة الممتاز”.

وأضاف: “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الشباب والرياضة دائما على حرصها على الالتزام بمقررات خلية الأزمة، واتباع الإجراءات الوقائية وتطبيقها، فإنها تشير إلى أن السماح بدخول الجمهور من عدمه هو أمر منوط بخلية الأزمة أولا”.

وتابع: “خلية الأزمة هي الجهة المسؤولة حصرا عن هذا الموضوع، ولا شأن للوزارة أو الوزير بذلك، ونشير هنا إلى أن السيد وزير الشباب والرياضة الذي حضر لمشاهدة المباراة على هامش زيارته لمحافظة النجف الأشرف، وجه بعدم السماح للجمهور بالدخول للمباراة”.

وأتم: “يجب أن يأخذ مشرف المباراة وقوات أمن الملاعب تحديدا دورهما كونهما الجهتان المسؤولتان عن ذلك داخل ملعب المباراة”.