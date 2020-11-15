درجال: نسعى لافتتاح ملعب الزوراء في موعده المحدد

(المستقلة) استقبل عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، وفد الشركة الإيرانية المنفذة لمشروع ملعبي الزوراء والتاجيات.

وبحث درجال مع وفد الشركة تكثيف الجهود من أجل زيادة وتيرة العمل لإنجاز ملعب الزوراء في الموعد المحدد له، الذي سبق أن تعهدت الشركة بإكماله نهاية الشهر الأول من العام القادم.

وأكد درجال خلال حديثه مع ممثل الشركة المنفذة: “بطء وتيرة العمل يقلقنا، كوننا نسعى لافتتاح ملعب الزوراء ليكون إضافة نوعية كمنشأة رياضية تحتضن جمهور النادي الكبير”.

وطلب الوزير من الشركة تكثيف الجهود والإسراع في التنفيذ، لا سيما ان الوزارة لم تتأخر في الإيفاء بالتزاماتها المالية وستذلل جميع العقبات بشأن المواد الاستيرادية للمشروع.

وأردف قائلا: “نعمل مع الشركة المنفذة لإيجاد الحلول الناجعة لعودة العمل في ملعب التاجيات، لا سيما أن الجمهور الرياضي في العاصمة بغداد يستحق وجود منشآت رياضية تحتضنهم مشابهة للمدن الرياضية الكبرى”.

من جانبه أكد ممثل الشركة المنفذة لمشروعي ملعبي الزوراء والتاجيات خلال استعراضه لواقع العمل، سعيهم لإكمال ملعب الزوراء بأسرع وقت ممكن.

وأكد ممثل الشركة تعاونهم مع درجال والدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة لإنجاز ملعب الزوراء، ووضع السبل الكفيلة بعودة العمل بملعب التاجيات.