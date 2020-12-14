دراسة: معجون الاسنان يقضي على فيروس كورونا 100%

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المستقلة … نشرت مجلة طبية بريطانية دراسة مفادها ان معجون الاسنان يعمل على القضاء على فيروس كورونا بشكل كامل خلال دقيقتين فقط.

حيث ذكرت الدراسة ان معجون الاسنان يحتوي على عنصري الزنك والقصدير قادرة على قتل فيروس كورونا خلال دقيقتين فقط وبفعالية تقترب من 100%.

وأشارت مجلة British Dental Journal، إلى أن الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون كانت تهدف إلى الكشف عما إذا كان ممكنا كبح جماح جائحة كورونا بواسطة وسائل العناية بالفم والأسنان.

فما كانت قد اكدت دراسة سابقة ان غسول الفم يحتوي على مركب كلوريد سيتيل البيريدينيوم يقتل فيروس كورونا خلال 30 ثانية.

وذكرت المجلة أن الدراسة أجريت بمشاركة 260 شخصا مصابا بفيروس كورونا واستخدموا معجون أسنان وغسولا للفم.

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