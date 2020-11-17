دراسة: غسول الفم قد يقتل فيروس كورونا في ثوان

دراسة: غسول الفم قد يقتل فيروس كورونا في ثوان

المستقلة … غسولات الفم التي تحتوي على 0.07% على الأقل من كلوريد السيتبيريدينيوم (CPC)، أظهرت علامات متقدمة على القدرة على مكافحة فيروس كورونا.

حيث اجريت تجربة لاختبار من قبل علماء في مختبر جامعة كارديف حول قدرةغسول الفم على قتل فيروس كورونا في غضون 30 ثانية من التعرض له في المختبر.

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حيث تم اجراء الاختبار الأخير من قبل العلماء في مختبر جامعة كارديف، مع محاكاة ظروف حلق الانسان الطبيعي وذلك باستخدام ماركات غسول الفم مثل Dentyl، ومن المقرر نشر النتائج في الجزء الأول من عام 2021 بعد اجراء التجربة السريرية و ظهور نتائجها.

حيث قال الدكتور توماس المسؤول عن التجربة في جامعة كارديف : ” أن غسولات الفم هذه تقضي على الفيروس بشكل فعال للغاية في المختبر، فإننا نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت تعمل لدى المرضى، وهذا هو الهدف من دراستنا السريرية المستمرة”.

فيما أشار الدكتور أنه من المهم أن الدراسة لن تقدم لنا أي دليل مباشر على انتقال الفيروس بين المرضى، الأمر الذي يتطلب نوعا مختلفا من الدراسة على نطاق أوسع بكثير. ومع ذلك، ستوضح لنا الدراسة السريرية المستمرة إلى متى تستمر أي آثار، بعد إعطاء غسول للفم مرة واحدة لمرضى فيروس كورونا.

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