دراسة تكشف عن سبب العيش لأكثر من 100 عام

دراسة تكشف عن سبب العيش لأكثر من 100 عام

المستقلة /- من الجدير أن المعمرين اليابانين الأكثر في العالم عاشوا لسنوات طويلة وصلت لأكثر من 100 عام وكانت الاسئلة دائما عن سر بقائهم على قيد الحياة أكثر من أقرانهم ، لاسيما انهم يعيشون في نفس البيئات ويأكلون نفس الطعام.

في بحث جديد، كشف علماء يابانيون بمعهد برودي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في العاصمة طوكيو، أن الأشخاص الذين يعيشون لأكثر من 100 عام لديهم “ميكروب” يحميهم من الالتهابات البكتيرية.

وقام العلماء بتحليل الميكروب في براز 160 شخصا من المعمّرين اليابانيين بأعمار 107 سنوات؛ ووجدوا أنهم مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و55 عاما لديهم مستويات أعلى من عدة أنواع من البكتيريا تنتج جزيئات تسمى الأحماض الصفراوية الثانوية، بحسب ما نشرته مجلة ” نيتشر” العلمية.

كما أوضحت الدراسة، أن الأحماض الصفراوية الثانوية يتم إنتاجها بواسطة ميكروبات في القولون يعتقد أنها تساعد بحماية الأمعاء من مسببات الأمراض وتنظم استجابات الجسم المناعية.

ووجد الباحثون أن أحد الجزيئات وهو ” ايسوسلايكا ” منع بشكل فعال نمو الميكروبات العسيرة المقاومة للمضادات الحيوية التي تسبب الاسهال والتهاب الامعاء.