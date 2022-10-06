دراسة تكشف عن أنواع من الشاي تعمل على حرق دهون البطن

المستقلة/- كشفت دراسة جديدة أن شرب كوب من الشاي يوميًا يمكن أن يسرع من حرق دهون البطن عندما يقترن بنظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بشكل متكرر، كما ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر وأنواع الشاي الأخرى تعمل على تحسين الأداء الإدراكي، وتعزيز فقدان الدهون، والوقاية من السرطان، وحتى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد هذا المشروب أيضًا في إنقاص الوزن.

أظهرت العديد من الدراسات أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في شاي الأعشاب يمكن أن تمنع الجسم من امتصاص الدهون، وفيما يلي 5 أنواع من الشاي التي قد تساعد في فقدان الدهون، بحسب موقع “تايمز اوف انديا”.

الشاي الأخضر

مليء بمضادات الأكسدة، هذا الشاي المفضل لعشاق اللياقة البدنية لأنه يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الأنسجة الدهنية، مما يؤدي إلى إطلاق الدهون من الخلايا الدهنية خاصة في منطقة البطن.

الشاي الأبيض

فهو لا يمنع تكوين الخلايا الدهنية الجديدة فحسب ، بل يساعد أيضًا في استخدام الدهون التي يتم إطلاقها لإنتاج الطاقة اللازمة للعمل، كما أنه يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الشيخوخة وتحطيم الخلايا.

الشاي الأسود

إن شرب كوب من الشاي الأسود يوميًا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويحافظ على صحة القلب من خلال تحسين تدفق الدم وتمدد الأوعية الدموية، لكن إضافة الحليب إليه يبطل هذه الفوائد.

شاي الأولونج

شاي أولونج هو شاي عشبي صيني معروف بقدرته على إنقاص الوزن، يقترح الخبراء أن تناول شاي أولونج بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في جسم الشخص، كما أنه يساعد في علاج السمنة عن طريق الحد من الجوع في الجسم.

شاي أشواجاندا
شاي الأشواجاندا المصنوع من أحد أهم أعشاب الأشواجاندا التي تساعد في تخفيف التوتر والقلق وتقوية المناعة، كما أنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات في الجسم.
هذا الشاي يساعد أيضًا في الحصول على نوم مريح في الليل للأشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم.

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