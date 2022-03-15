دراسة تؤكد.. شدة الإصابة بكورونا ترتبط بفصيلة الدم

المستقلة /- لاحظ الأطباء أن حاملي الدم من فصيلة A هم أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى والوفاة، مقارنة بحاملي الدم من فصيلة O، عند الإصابة بكورونا.

وفحص الباحثون، أكثر من 3 آلاف بروتين دم، وتم تحديد شدة المرض في كل من حالات الإصابة والوفيات.

وخلصت النتائج الرئيسية، إلى وجود علاقة سببية بين شدة المرض وإنزيم يعرف باسم «آيه بي أوه»، والذي يحدد فصيلة دم الشخص.

وقال كريستوفر هوبل، من جامعة كينجز بلندن، إن البحث الجديد لم يستجوب العلاقة بين أنواع محددة من الدم وخطورة مرض كوفيد.

ومع ذلك، فقد أشار إلى أن نتائج إنزيم «آيه بي أوه» تثبت صحة دراسات الملاحظة السابقة، التي تربط فصيلة الدم A بزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

 

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