دراسة: “الكيبورد” أكثر قذارة حتى من مقاعد المرحاض

المستقلة / خلصت دراسة إلى نتائج صادمة بشأن حجم انتشار الجراثيم في لوحات المفاتيح، التي يعمل عليها كثيرون لساعات طويلة في اليوم، مشيرة إلى أن الجراثيم فيها ثلاثة أضعاف ما هو موجود في مقاعد المرحاض.

وذكرت الدراسة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن لوحة المفاتيح تحتوي في المعدل على نفس الجراثيم الموجودة في سلة المهملات بالمطبخ، في حين أن فأرة الكمبيوتر أكثر قذارة من حصيرة الباب.
وتثير النتائج قلقا، خاصة أن الموظفين يمضون ساعات طويلة على مكاتبهم يوميا، ويأكلون ويشربون عليها.

وجرى أخذ عينات من 10 عناصر في المكاتب في أماكن عدة في بريطانيا، بما يشمل لوحة المفاتيح والفأرة، وجرت عملية مقارنتها بالأدوات المنزلية المعروفة بانتشار الجراثيم فيها مثل مقاعد المراحيض.

وبينت النتائج أن متوسط عدد الجراثيم يبلغ 21 ألف جرثومة في كل بوصة مربعة على طاولة المكتب، بينما وصل العدد في لوحة المفاتيح إلى 3295 جرثومة في كل بوصة مربعة.
واحتوت الفأرة على 1676 جرثومة، في حين احتوى الهاتف بالمكتب على أكثر من 25 ألف جرثومة.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

هيئة السياحة: وجهنا بالسفر الى أربيل والسليمانية حالياً

اخر الاخبار

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على فاعلية الادوية

اخر الاخبار

الكاميرا الأفضل في العالم.. إطلاق هاتف بكاميرا 450 ميجابكسل

اخر الاخبار

لأول مرة.. علماء ينجحون في إعادة الشباب لمن هم في الشيخوخة

اخر الاخبار

سر المناعة المحيّر… لماذا لم يصابوا بكورونا حتى الآن؟

اخر الاخبار

اليونان تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة .. والحرائق تجتاح البلاد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هيئة السياحة: وجهنا بالسفر الى أربيل والسليمانية حالياً

اخر الاخبار

دراسة: “الكيبورد” أكثر قذارة حتى من مقاعد المرحاض

اخر الاخبار

لأول مرة.. علماء ينجحون في إعادة الشباب لمن هم في الشيخوخة

اخر الاخبار

تقرير : هاتف سامسونغ S23 ألترا سيكون بنفس مواصفات الكاميرا S22 ألترا

اخبار العراق

السراج : مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء قادر على تشكيل الحكومة الجديدة

اخبار العراق

النزاهة : تنفيذ 127 عملية في بغداد والمحافظات تم خلالها ضبط 95 متهماً

اخبار العراق

ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل إلى أكثر من 4%

اخبار العراق

ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل إلى أكثر من 4%

اخبار العراق

العتابي : ملف التكسي المميز عليه شهبات فساد كبيرة

اخبار العراق

محافظ الانبار يؤكد اكتشاف العديد من الآبار النفطية في النخيب والثرثار

اخبار العراق

مستشار : الدعم العيني بالبطاقة التموينية أفضل للمواطنين من الدعم المالي

اخبار العراق

لجنة الخدمات : الكشف عن تحرك لإقرار قانون الطرق والجسور

اخبار العراق

التربية تنفي استحداث مستويين للتعليم المسرع معادلين للدراسة المتوسطة

اخبار العراق

سكك الحديد تقرر ازالة أي تجاوز على خطوطها العاملة ومحرماتها

اخر الاخبار

الامم المتحدة : العقوبات الغربية أحادية الجانب تلحق ضررا بالفئات الضعيفة

اخر الاخبار

بحث طبي جديد.. النساء تميل إلى العيش لفترة أطول من الرجال

اخبار العراق

مصر توافق على استقبال طائرات الجوية العراقية في مطار القاهرة الجديد