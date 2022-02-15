دراسة : الادوية اكبر مصدر لتلوث الانهار في جميع انحاء العالم

المستقلة /-أظهرت دراسة جديدة أن الأدوية لوثت الأنهار في جميع أنحاء العالم، وباتت تشكل “تهديدا عالميا على البيئة وصحة الإنسان”.

ومن المعروف أن الأدوية تضر بالحياة البرية وبالبيئة، وهي أحد أكبر التهديدات التي تواجه البشرية، وفقا لصحيفة “الغارديان”.

وقام علماء بقياس “مستوى تركيز” 61 نوعا من الأدوية، بأكثر من 1000 موقع على طول 258 نهرا في 104 دول، تشمل جميع القارات.

وتبين أنه لم يكن هناك سوى مكانين غير ملوثين، الأول يقع في أيسلندا، والثاني في قرية فنزويلية، حيث لا يستخدم السكان الأصليون الأدوية الحديثة.

ومن أكثر أنواع الأدوية التي تم اكتشافها، هي الدواء المضاد للصرع “كاربامازيبين”، ودواء السكري “ميتفورمين”، بالإضافة إلى الكافيين. وعثر على هذه الأنواع الثلاثة في نصف المواقع على الأقل.

وتم تسجيل “مستويات خطيرة” من المضادات الحيوية في واحد من خمسة مواقع، كمعدل عام، وفي مواقع أخرى سجلت “مستويات ضارة” للحياة البرية، مع تأثيرات مثل “تأنيث الأسماك”.

وتأنيث الأسماك يعني أنه بسبب التلوث، تحتوي الأنهار على ما يكفي من “الهرمونات الأنثوية الاصطناعية، لتغيير الخصائص الجنسية لذكور الأسماك”.

وتصل هذه الأدوية إلى الأنهار، عن طريق البشر والماشية، ومنها ما يذهب إلى نظام الصرف الصحي ويضر بالبيئة، وبعضها قد يتسرب أيضا إلى الأنهار من مصانع الأدوية.

وبعض المناطق التي عثر فيها على مستويات عالية جدا من الأدوية، تقع بـ “لاهور في باكستان، ولاباز في بوليفيا، وأديس أبابا في إثيوبيا”.

وتقع بعض المناطق التي عثر فيها على مستويات أقل بـ “مدريد في إسبانيا، وغلاسكو بالمملكة المتحدة، ودالاس بالولايات المتحدة”، وفقا للدراسة.

وقال جون ويلكينسون، من جامعة يورك في المملكة المتحدة، والذي قاد الدراسة، التي شملت 127 باحثا من 86 مؤسسة إنه “في 19٪ من جميع المواقع التي راقبناها، تجاوز تركيز (المضادات الحيوية) المستويات التي نتوقعها، لتحفيز البكتيريا على تطوير المقاومة”، بمعنى أن فعالية الأدوية تضعف بوجه الميكروبات.

وأوضح ويلكينسون أن “منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، ومنظمات أخرى، تقول إن فعالية مضادات الميكروبات، هي أكبر تهديد فردي للبشرية، إنها جائحة قادمة”.

وقدر بحث نشر في يناير الماضي، بمجلة “ذا لانست” أن 5 ملايين شخص ماتوا في عام 2019 بسبب العدوى البكتيرية التي كانت مقاومة للمضادات الحيوية.

وتم العثور على “أعلى تركيز” من الأدوية بالأنهار في البلدان المنخفضة إلى متوسطة الدخل، بما في ذلك الهند ونيجيريا.

ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون لأن الناس في هذه الدول لديهم دخل كاف لشراء الأدوية، لكنهم يعيشون في أماكن لا توجد بها أنظمة صرف صحي جيدة، والتي يمكن أن تبعد الأدوية عن مجاري الأنهار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

احصائية : ارتفاع كبير للصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية

رياضية

أربع مواجهات في بغداد والنجف ضمن الجولة 21 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

طقس العراق : أجواء غير مستقرة تتمثل بسقوط الأمطار وهبوب رياح وتصاعد الاتربة

اخبار قطر

الرئيس الإيراني يتوجه هذا الأسبوع إلى الدوحة .. ماهي الاسباب

اخر الاخبار

أسعار فئات إم جي 6 موديل 2022 في العراق

اخبار العراق

الاطار التنسيقي يعلن عن رغبته في المشاركة بالعملية السياسية

اخر الاخبار

لماذا لم تجلي الصين مواطنيها ودبلوماسييها من أوكرانيا؟

اخر الاخبار

لماذا لم تجلي الصين مواطنيها ودبلوماسييها من أوكرانيا؟

اخر الاخبار

تقارير : ميسي ”يشعر بسعادة بالغة في باريس“

اخر الاخبار

ميزة جديدة من انستغرام لزيادة التفاعل على خاصية القصص‎‎

اخبار العراق

رابطة تكشف عن وجود نحو 500 شركة سياحية وهميَّة وغير مجازة في العراق

اخر الاخبار

دراسة : التمارين وتغيير نمط الحياة أفضل الطرق لعلاج هشاشة العظام

اخر الاخبار

الملك عبدالله للجيش الاردني : بدي العين الحمرا منكم !

اخر الاخبار

لأول مرة في تاريخ .. 10 آلاف تذكرة مجانية لنهائي أبطال أوروبا

اخر الاخبار

بيان من الإمارات حول زيارة أردوغان الأولى منذ 10 سنوات

اخر الاخبار

الرئيس الأوكراني هذا موعد الحرب.. وتحرك للجيش الروسي

اخر الاخبار

فرنسا: روسيا قادرة على شن هجوم عنيف على أوكرانيا