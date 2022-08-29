دخول حظر التجوال التنفيذ.. وعشرات المواطنين عالقين في الطرقات

المستقلة/- في الوقت الذي دخل حظر التجوال في العاصمة بغداد حيز التنفيذ، علق العشرات من المواطنين في الطرقات غير قادرين على العودة الى منازلهم بسبب أغلاق الطرق.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين .

القرار فاجأ الكثير من المواطنين الذين كانوا في مقار عملهم، ما جعلهم يجدون صعوبة كبيرة في العودة الى منازلهم بسبب قطع الطرقات من القوات الأمنية.

وأشارت معلومات الى أن القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء مع توافد العشرات من المواطنين الى المكان بعد اعلان اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء.

وقال احد المواطنين في اتصال مع (المستقلة) انه عالق في الطريق المزدحم بالسيارات بعد قيام السيطرات ونقاط التفتيش باغلاق الطرق تنفيذا لقرار منع التجوال.

فيما اشارت وثيقة صادرة عن قيادة العمليات المشتركة، الى ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة اعلن دخول الأجهزة الأمنية الإنذار ج وهو اعلى حالات التأهب مع مطالبة جميع عناصر الأجهزة الأمنية الالتحاق بوحداتهم فورا.

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