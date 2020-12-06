المستقلة / – أعلنت الادارة المحلية في المثنى استعدادها لافتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، في وقت تم فيه دخول اول شحنة تجارية مستوردة عبر منفذ عرعر.

وقال محافظ المثنى احمد منفي جودة خلال زيارته منفذ الجميمة: ان افتتاح المنفذ سيسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المثنى، واقامة الكثير من المشاريع وتنمية المحافظة اقتصاديا.

واشار الى ان بعض الخبراء يصفون طريق الحج عبر منفذ الجميمة بطريق الحرير بالنسبة للعراق لأن جميع حجاج آسيا سيسلكونه، لان المسافة بين الجميمة وصولا الى المدينة المنورة تستغرق ساعات قليلة، وستنقل عن طريقه البضائع التجارية بين البلدين وسيربط العراق بالبحر الأحمر عبر السعودية، مبينا ان المنفذ يبعد عن مركز محافظة المثنى قرابة 250 كم، ويوجد طريق جاهز ومعبد من مركز المحافظة الى الدعامات الحدودية.

ولفت المحافظ الى ان الوضع الأمني مستتب في محافظة المثنى وفي مناطق البادية التي تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية، مشددا على أن رئيس الوزراء عازم على افتتاح منفذ الجميمة وفقا للكتب الرسمية.

وفي الاطار نفسه، قال مدير منفذ عرعر العميد حبيب علي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة،انه تم دخول اول شحنة تجارية تحمل زيوتا نباتية مستوردة من المملكة العربية السعودية، وكانت بداية موفقة لادارة المنفذ وملاكاتها العاملة بإنجاز جميع الاعمال في التفريغ والتحميل والسلاسة في اتمام المعاملات الجمركية، وحظيت بالاشادة من قبل الجميع لاسيما الجانب السعودي والمستفيد المحلي من التجار واصحاب المركبات لسرعة انجاز الاعمال والتعامل الحسن الذي نحرص عليه في جميع مفاصل المنفذ الذي تم افتتاحه منذ مدة وجيزة.

من جهته، افاد محافظ الانبار الدكتور علي فرحان بأن الحكومة المحلية في الانبار شرعت بتنفيذ مجمعات سياحية على الطريق التجاري العراقي باتجاه منفذ عرعر لمواكبة تطور مستوى التبادل التجاري مستقبلا وتهيئة الظروف المناسبة في مواسم الحج المقبلة، فضلا عن وضع خطط مستقبلية لتعزيز المرور الامن بالتنسيق مع الجهات المعنية ببغداد لان هذا الطريق سيشهد حركة كثيفة خلال المدة المقبلة.