دبي تستعد لإبهار العالم في ليلة 2021

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المستقلة /- تستعد إمارة دبي، لإبهار العالم المنكوب من من جائحة كورونا، في استقبال السنة الجديدة 2021، بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية وعروض الليزر عند منتصف الليل.

وبحسب صحيفة العرب، فإن دبي تؤكد أنها من المدن القليلة القادرة على تنظيم الاحتفالات بالعام الجديد والفعاليات المباشرة ضمن إجراءات وتدابير تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار، وفي ذات الوقت تجعلهم يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد.

وقالت إنه هذه المناسبة تعد فرصة للإماراتيين والمقيمين لقضاء أجمل الأوقات في دبي، واستكشاف المزيد من التجارب المميزة بها، وعروض التسوق الممتعة، وهو ما ينسجم مع استراتيجية السياحة الداخلية وحملتها التي انطلقت تحت شعار “أجمل شتاء في العالم”.

وتجتذب احتفالات دبي برأس السنة الجديدة في العادة الزوار من عدة وجهات عالمية، كما يمكن للجميع استقبال عام 2021 برفقة الأسرة والأحباء مع الاحتفالات المختلفة المميزة التي تقدمها الإمارة.

وتتألق إمارة دبي عام 2021 بعروض الألعاب النارية والليزر استقبالا للعام الجديد، والتي ستضيء سماءها عند الساعة الثانية عشرة مساء الخميس، في حدث ينتظره الملايين من المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

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