دبي تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.1%

المستقلة /- توقعت الدائرة الاقتصادية في إمارة دبي، نمو اقتصاد الإمارة للعام الحالي بنسبة 1ر3 بالمئة و4ر3 بالمئة للعام المقبل.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن دبي تمكنت من بدء مرحلة جديدة من النمو بدعم من مرونة منظومة العمل، والسرعة في تحديث الأطر التشريعية المواكبة للمتغيرات العالمية.

وأرجعت الدائرة الاقتصادية في دبي توقعاتها إلى عدة عوامل، من أهمها استضافة “إكسبو 2020 دبي” الذي سينطلق اعتبارا من تشرين الأول المقبل وحتى آذار 2022.

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