دبي أوبرا تقدم مجموعة من أروع العروض المدهشة

المستقلة/- اعلنتّ دبي أوبرا، عن استهلالها عام 2023 بعروض تقام خلال شباط/فبراير وآذار/مارس، وتلبي مختلف الأذواق والرغبات في وجهة فريدة تقدم أشهر الموسيقيين والعروض والحفلات وتستقطب الجمهور من المقيمين في دولة الإمارات وزوارها.

وبعد أن تجاوز عدد زائري الوجهة المرموقة مليون شخص عام 2022، تتطلع دبي أوبرا إلى مزيد من الإبهار والتميّز في مشهد الترفيه والفنون خلال العام 2023!

عمر خيرت (كلاسيكيات الموسيقى العربية)

يعود الموسيقار الشهير عمر خيرت من جديد إلى دبي أوبرا، وهو فنان مولود في القاهرة لعائلة من الموسيقيين، ومنهم عمه أبو بكر خيرت الذي يعد من أعظم ملحني الموسيقى الكلاسيكية المصرية. درس خيرت، وهو مؤسس وقائد فرقة عمر خيرت الموسيقية، هندسة العمارة، قبل أن يدرس الموسيقى في باريس ويؤسس كونسرفتوار القاهرة – أبرز معهد موسيقيّ رائد في مصر. وتعدّ موسيقى خيرت بمثابة جسر يربط الموسيقى المصرية بالفن الغربي، والّف العديد من الأعمار منها رابسودية عربية (1992) والعطور الساحرة (1989).

جيبسي كينغز بقيادة تونينو بالياردو (فلامنكو وموسيقى عالمية)

تقدم دبي أوبرا جيبسي كينغ بقيادة تونينو بالياردو – ملك الرومبا الكاتالانية في عرض مفعم بالحيوية والحماس. قدمت الفرقة خلال مسيرتها الناجحة العروض لملايين المستمعين ممن استمتعوا بأسلوبها الفريد المذهل الذي يجمع بين أسلوب الفلامنكو التقليدي وألحان البوب الغربية والموسيقى اللاتينية. وتتجلى رغبة الفرقة بتقديم أسلوبها المتميز إلى الجماهير في عدد من أعمالها التي حققت نجاحًا باهرًا مثل Bamboléo وVolareوDjobi Djoba وغيرها الكثير. استعدوا لسهرة من الغناء والرقص على أنغامكم المفضلة!

لودوفيكو إينادوي (موسيقى كلاسيكية)

بعد نجاح منقطع النظير شهدتها عروضه في دبي أوبرا في عامي 2018 و2019، يعود الملحّن وعازف البيانو لودوفيكو إيناودي لتقديم حفل تترقبه الجماهير بشغف. حقق إيناودي نجاحاً غير مسبوق لمؤلّف موسيقي كلاسيكي، حيث بيع له أكثر من 2.5 مليون ألبوم على مستوى العالم. ومع أكثر من مليون استماع لأعماله في اليوم الواحد، سجّل عازف البيانو ما يقارب من ملياري تنزيل لأعماله، ما جعله أكبر فنان كلاسيكي في هذه الفئة على الإطلاق.

حفل نجوم الباليه 2023 (باليه)

بعد نجاحه المبهر في العام الماضي، يعود حفل نجوم الباليه The Ballet Icons 2023 إلى دبي أوبرا بتشكيلة من مشاهير النجوم في فعالية مدهشة بدأت انطلاقتها من لندن. يحيي العرض نجوم الباليه العالميين والنجوم الاوائل الحاصلين على عدّة جوائز ليقدموا أروع المشاهد من انجح وأشهر عروض الباليه الكلاسيكية مثل بحيرة البجع والجميلة النائمة وجيزيل وليه كورسار ودون كيخوت ولا سيلفيد وروميو وجولييت والروائع المعاصرة لرواد تصميم الرقصات مثل رولان بيتي، جيروم روبينز وأليكسي راتمانسكي وأكرم خان ووين ماكجريجور وجون نيومير وجان كريستوف مايو وماورو بيجونزيتي.

بونوبو (موسيقى إلكترونية)

يقدم نجم موسيقى الإلكترونيك البريطاني سايمون جرين، والمعروف باسم بونوبو، عرضًا مبهرًا لأحدث ألبوماته Fragments والذي استلهمه من الطبيعة والحركة. يعتبر جرين واحدًا من أبرز الأسماء في عالم الموسيقى الراقصة، حيث ترشح سبع مرات لجوائز جرامي بالإضافة إلى تقديم عروض ضخمة في كبرى المدن ومنها 3 حفلات بيعت تذاكرها بالكامل في أليكساندر بالاس في لندن بالإضافة إلى عروض في Red Rock Amphitheatre في دينفر جلاستونبيري وكواتشيلا. أما Fragments فسيكون حدثًا ضخمًا يجمع نخبة من أفضل عروض الموسيقى الإلكترونية خلال العام، وقد يكون جوهرة التاج في أعمال بونوبو وأكثرها تميزًا وغنى بالمشاعر.