دبلوم عالي عن (تطبيقات علم تقنيات الناتو في الخلايا الجذعية والطب التجديدي)..بدرجة إمتياز

المستقلة/- حصل الباحث ( ضياء حامد شهاب حمد ) على درجة ( إمتياز) لدى مناقشة بحثه الموسوم (تطبيقات علم تقنيات النانو في الخلايا الجذعية والطب التجديدي) Nanotechnology Applications for Stem Cells and Regenerative Medicine وهو جزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في الهندسة الوراثية والتقنيات الإحيائية في جامعة بغداد معهد الهندسة الوراثية.

وجرت مناقشة البحث في أحد قاعات جامعة بغداد ، برئاسة أ.م.د . أحمد حربي ابراهيم / رئيسا ، و م.د. دعد علي حسين / عضوا ، والمشرف على البحث م.د.محمد عبد الملك علي / عضوا ومشرفا..

وأثنت عضو اللجنة د. دعد على البحث وما إحتوته مضامينه من إلمام بتقنيات النانو وتطبيقاتها الاحيائية، مشيرة الى أن الطالب (ضياء حامد شهاب) قد قدم جهدا علميا متميزا ، وأجاب على كل أسئلة رئيس اللجنة وأعضائها، وهو ملم بموضوع بحثه ، بشكل أثار الإعجاب ، مؤكدة أن طريقة عرضه لمضامين بحثه وإجاباته الشافية الوافية على تساؤلات البحث العلمي الرصين هو من شجعها على عرض مجموعة مطولة من الأسئلة ، طوال فترة المناقشة ، كونها كانت تدرك أن الطالب (ضياء حامد) متمكن من لغته ومن طريقة إختيار مصطلحاته ومصادر بحثه ، والدلالات القيمية التي تضمنتها تقنياته وتطبيقاته الإحيائية ، وهو ما يسهل عليه دراسة الماجستير والدكتوراه في القريب العاجل بعون الله..

أما رئيس اللجنة الأستاذ المساعد الدكتور أحمد حربي ، فقد أشاد هو الآخر ببحث الطالب ضياء حامد ، والعرض الجيد الذي قدمه عن ملخص بحثه العلمي ، وقدم الدكتور أحمد حربي مجموعة ملاحظات قيمة تغني البحث بمتطلبات علم التقنيات الاحيائية والهندسة الوراثية، وتحديد مصطلحاتها بدقة ، لتكون مجالا للدارسين مستقبلا ، كي ينهلوا منها بما يخدم توجهاتهم في موضوعة التقنيات الاحيائية ، وفي ميادين خدمة علم الهندسة الوراثية ، التي ينبغي لمن يخوض غمارها أن يعطيها حقها من الإهتمام..

من جهته ، أشاد المشرف على البحث وعضو اللجنة م.د محمد عبد الملك بالبحث وبموضوعه المشار اليه أعلاه، لافتا الى أن الطالب ضياء حامد كان من الطلبة المتميزين في الدراسة والبحث العلمي ، وهو ما يسهل عليه مهمة حصوله على شهادتي الماجستير والدكتوراه في مرحلة لاحقة بعون الله ، مؤكدا أنه كان له الشرف في أن يكون مشرفا على تلك البحث ، التي لابد وأن تكون إسهامة فاعلة في ميادين التقنيات الاحيائية وتطبيقاته العملية..

يذكر أن الباحث هو ابن الصحفي والكاتب والباحث الإعلامي (حامد شهاب) احد كتاب المقالات المواظبين على نشر مقالاتهم في (المستقلة)