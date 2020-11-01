دبلوماسي إماراتي: ترامب تلقى ملايين الدولارات من “مؤيدين مسلمين”

قال دبلوماسي إماراتي “بارز”، لصحيفة إسرائيلية، إن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، تلقت تبرعات بملايين الدولارات من “مؤيدين مسلمين”.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الأحد، عن الدبلوماسي الإماراتي، دون تسميته قوله: “نأمل في فوز ترامب، لكننا نستعد أيضا لاحتمال دخول رئيس جديد المكتب البيضاوي”.

وأضاف: “تلقت حملة ترامب تبرعات بملايين الدولارات من مؤيدين مسلمين له وللسياسات التي ينتهجها في الشرق الأوسط”.

ولم يورد المسؤول مزيدا من التفاصيل حول قيمة التبرعات، والجهات التي تقف وراءها.

وفي سياق مشابه، أعرب مسؤول كبير بالعاصمة البحرينية، المنامة، لذات الصحيفة الإسرائيلية، عن قلقه إزاء إمكانية عدم فوز ترامب.

ونقلت “إسرائيل اليوم” عن المسؤول الذي لم تسمه قوله: “هناك مخاوف متزايدة لدى الدول العربية المعتدلة، من إمكانية هزيمة ترامب، وتبني المرشح الديمقراطي جو بايدن سياسة مختلفة بالشرق الأوسط”.

وأضاف المسؤول البحريني الذي قالت الصحيفة إنه مقرب أيضا من دوائر الحكم في الرياض وأبوظبي: “هناك استعدادات لتغيير الإدارة، وتغير السياسات الأمريكية بالشرق الأوسط بشكل كلي”.

وتابع أنه “لا مخاوف بالنسبة للاتفاقات (التطبيع) التي وقعتها إسرائيل حتى الآن، خاصة وأن فوز بيدن يمكن أن يمهد الطريق لتعزيز التحالف (بين الدول المطبعة) مع إسرائيل، انطلاقا من الإدراك أننا مرتبطون بعضنا ببعض ولسنا بحاجة لدعم مستمر من الأمريكيين”.

مع ذلك، أكد المسؤول البحريني للصحيفة الإسرائيلية أن “فوز بايدن يمكن أن يدفع الدول التي تجري اتصالات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى اتخاذ خطوة للوراء”.

ووقعت إسرائيل منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي بالبيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، عن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان، قالت الخرطوم إنه “مبدئي وشفهي” وإجازته النهائية مرتبطة بالبرلمان الذي لم يتم تشكيله بعد.

والثلاثاء، قال ترامب، إن 5 دول عربية مستعدة للتطبيع مع إسرائيل غير الـ5 المطبعة معها بالفعل؛ في إشارة إلى الإمارات والبحرين والسودان ومصر والأردن.

وتابع أن “ذلك سيكون بعد الانتخابات الأمريكية”، مضيفا: “نحن نقوم بالكثير من العمل الآن، وأنا ضالع في جميع تلك الصفقات”.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد غد الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

(الأناضول)