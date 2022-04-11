دايه خاتون (داي هاتون) في تركمانستان-مكان نجا من الغزو المغولي

كارافان سيراي من القرون الوسطى ، وتقع أطلالها على بعد 170 كم من مدينة تركمان أباد (تركمانستان).

مختار فاتح بي ديلي

باحث في الشؤون التركية وأوراسيا

كانت تقع على الضفة اليسرى لنهر أمو داريا على الطريق القديم المؤدي من أمول (الآن تركمان أباد) إلى خواريزم. الحصن عبارة عن هيكل مستطيل يبلغ طول جوانبه 112 × 125 مترًا ، ، وفي زواياها كانت الأبراج قائمة.

المدخل يقع على الجانب الشرقي.يوجد داخل المبنى مبنى كرفان سيراي مربع بمساحة 53 × 53 م مع فناء كبير محاط بشرفات.

تم بناء المبنى من الطوب قرميد الخام على ملاط ​​من الطين ومبطن من الداخل والخارج بالطوب قرميد المحروق. الاسم المحلي للنصب التذكاري هو نصب باي هاتون Baikhatyn..

وفقًا للأسطورة ، قام صديق بتشهير وافتراء على خيانة زوجة باي ثري ، وعند الشك في أن زوجته تخونه ، خرج من المنزل ملابس درويش متسول.

انتظرت باي هاتون (اسم هذه المرأة التي افتريت عليها بالخيانة الزوجية) طويلاً عودة زوجها ، ومن اجل تسهيل تجوال زوجها في الصحراء ،أمرت ببناء بيت متنقل كبير وجميل.كان من بين العمال زوجها ، الذي عاد بعد أن تجول حول العالم إلى موطنه الأصلي.تعرفت عليه باي هاتون ،لكنها بقيت هي تختبئمن دون ان يتعرف عليه من تحت الحجاب.بعد الانتهاء من البناء ، رتبت وليمة ، تحدثت فيها بشكل مجازي عن وهم وضلال زوجها.تنتهي الأسطورة بمصالحة الزوجين.تم بناءه داية خاتون (داهاتون) في وسط فناء ضخم مستطيل الشكل يتكون من جدار محصن..

أثبتت الحفريات الأثرية أن سور القلعة هو بقايا الرباط العربي الطاهري ، الذي بناه في القرن التاسع حاكم خراسان طاهر بن الحسين (776-822) ، الذي أسس ، كما هو معروف ، سلالة الطاهريين.وهذا ما تؤكده أيضًا معلومات مؤلفي العصور الوسطى ،على وجه الخصوص ، الإستخري (القرن العاشر) و ياقوت (القرن الثالث عشر).انطلاقا من بيانات التحليل المعماري لمواد البناء ،، تم بناء كارافان سراي داي خاتون في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ، كانت جدرانه المبنية من قرميد مبطنة بالطوب المحروق.

تم انشاؤه في حكم السلاجقة (القرنين الحادي عشر والثاني عشر) ، في نهاية القرن الثاني عشر – بداية القرن الثالث عشر تحت حكم خوارزمشاه أنوشتيجينيدس ، في القرنين الثالث عشر والرابع عشر (زمن زدهار هذه القبيلة ) ، وفيما بعد تحت حكم التيموريين.تم تجديده وإعادة بنائه عدة مرات.

نتيجة لأعمال الترميم المتأخرة ، تغير جزء من المدخل الرئيسي بشكل طفيف.في نفس الوقت ، تم تغيير عدة أقواس وأقسام من جدران المدخل الرئيسي.وفقًا للعلماء ، تم تنفيذ هذه الأعمال في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ، في عهد السلطان التيموري حسين بايكار.

قام احد وزراء ، نظام الدين مير علي شير ، وهو كتاب كلاسيكي من الأدب الشرقي وفيلسوف مشهور ، بتمويل بناء الجسور والطرق والقنوات والهياكل ، فضلاً عن الحفاظ على طرق التجارة القديمة وترتيب وتنظيم المنشآت على جانب الطريق .

فترة ازدهار هذه القلعة كانت في فترة القوافل التجارية ايام السلاجقة.

في ذلك الوقت ، تلقت دايه خاتون الكسوة الأنيقة ، والتي تحدد الآن وجه هذه التحفة المعمارية وهي السمة المميزة الرئيسية لها.