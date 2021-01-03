داوود أوغلو: أردوغان لن يحقق شرط 50+1 للاحتفاظ بالرئاسة التركية

كشف رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داوود أوغلو، السبت، عن خطة يعكف على تفيذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبقاء في الحكم رغم تراجع شعبيته.

وقال أوغلو إن أردوغان، لن يتمكن من تحقيق شرطة 50+ 1 للاحتفاظ بمقعده الرئاسي في الانتخابات المقبلة، ما يجعله يبحث عن بديل.

وأضاف أوغلو، إن الرئيس ليس امامه الآن إلا البحث عن بديل للبقاء في السلطة، وهو محاولة إلغاء هذا الشرط.

وبحسب ما أوردته صحيفة زمان التركية، فإن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا أظهر أن أردوغان مرشح تحالف الشعب لا يمكنه الحصول على ما يزيد عن 40% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ما يجعله بعيدا عن تحقيق شرط ”50+1“ اللازم لتمكنه الاحتفاظ بمقعده.

وقال أوغلو، “سيدرك أردوغان مع مرور الوقت أنه أصبح أسيرا لشرط 50+1، أنا متأكد من أنه بعد فترة، سيتعين على الرئيس البحث عن بديل”.

وأوضح أن حوالى 23 حزبا دخلت في الحياة السياسية خلال عام واحد، مؤكدا أنه من المستحيل أن يحصل أردوغان على 50+1 في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويسعى أردوغان عن طريق تحالفه لإلغاء شرط ”50+1“ واستبداله باعتماد فوز المرشح الحاصل على أكثر نسبة من الأصوات بالجولة الأولى، بانتخابات الرئاسة، وإلغاء الجولة الثانية بموجب تعديلات سيتم إدخالها على قانون الأحزاب.