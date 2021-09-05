داليا كريم تكشف أسرار محمد رمضان في لبنان

المستقلة/- قبل لقائها الفنان المصري محمد رمضان في بيروت أكدت الاعلامية اللبنانية داليا كريم ان ثمة فكرة كانت تراودها عن مدى صعوبة إجراء حوار تلفزيوني مع النجم الشاب الذي لم يتجاوب مع طلبات محطات كثيرة عرضت عليه الظهور كضيف عبر شاشاتها .

وقالت كريم أن الصدفة جمعتها برمضان و من دون اي مقدمات وافق على تصوير مقابلة عرضت من خلال تلفزيون الجديد .

وأشارت الى أن محمد كان على طبيعته و عفويته ولم يفرض سيطرته على الحلقة ، بل بالعكس كان مرناً و حتى لم يطالب بالاطلاع على مضمون الاسئلة بشكل مسبق .

و أوضحت كريم : لمست مدى حبه و إهتمامه بنجله الصغير الذي رافقه في رحلته الى لبنان و خلال الحوار معه لم نتوقف حتى للحظة لتعديل سؤال او جواب و خلال عملية المونتاج ترك حرية التصرف لي لاختيار المحطات الابرز في المقابلة .

و رداً على الهجوم الذي شنه البعض ضدها بعد مقابلتها الحصرية مع محمد رمضان قالت داليا : أتفهم غيرة البعض في مواقف معينة أما اذا كان هناك اي نقد موضوعي فأنا أتقبله بشرط ان لا يقلل من شأن مقابلة حققت نسبة مشاهدة عالية و تحضيراتها اتت سريعة قبل سفر رمضان بيومين فقط .

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