داعية إسلامي لياسمين عبد العزيز: برافو

المستقلة /- نشر الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في “يوتيوب”، تحت عنوان “برافو ياسمين عبد العزيز”، ظهر فيه وهو يتحدث عن تأثير إعلان الفنانة المصرية لإحدى شركات الاتصال، والذي أطلّت من خلاله بشخصيات مختلفة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، على الجمهور.

وأشار إلى أن هناك سيدة كتبت: “منها لله ياسمين عبد العزيز… خلتني كل لما أسلم على حد أقوله… إزيك يااا”، وهي الجملة الشهيرة التي تكررها النجمة المصرية في الإعلان.

وقال مبروك: “أقول لياسمين عبد العزيز برافو لأنها أثرت في الناس”.

واشتركت ياسمين مع كريم محمود عبد العزيز في تقديم إعلان لإحدى شركات الاتصالات بمناسبة شهر رمضان 2022، وظهرا بشخصيات مختلفة، من بينها كريمة مختار وعبد المنعم مدبولي في فيلم “الحفيد”، وعبد الغفور البرعي في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي، والذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته: خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، محمود حافظ، وآخرون.

 

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