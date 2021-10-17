داعش يهدد “تيم حسن” بالقتل

المستقلة /- هدّد تنظيم داعش حياة الفنان السوري تيم حسن بسبب مسلسل الهيبة بجظئه الاخير الذي سيعرض قريبا على شاشة التلفاز.

في التّفاصيل، وفي الجزء الجديد من مسلسل “الهيبة”، والذي يحمل عنوان “الهيبة – جبل”، تتوالى الأحداث، وتلقي الضوء على الحرب التي يشنها جبل على زيدان وشركائه.

تُستكمل التطورات بعد فترة أمضاها جبل في السجن، يعود بعدها إلى الهيبة، ويجدها تنعم بخيرات مشروع سد مائي شيّد على أرض شيخ الجبل، إلا أن هناك رجلاً حوّل السدّ الى منفذ تهريب خطير جداً، وهو رجل عائد من الماضي، وهذا ما سيكتشفه جبل، ويكتشف معه أن الهيبة في خطر يضعها أمام معركة حياة أو موت.

“الهيبة- جبل” بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، سعيد سرحان، عبدو شاهين، روزينا لادقاني، محمد عقيل، ناظم عيسى، والممثلة القديرة منى واصف، من تأليف سامر نصر الله، سعيد سرحان، عصام أبو خالد وإخراج سامر البرقاوي.

يشار إلى أنه و بعد الكثير من الجدل في الفترة الماضية حول انفصال الإعلامية وفاء الكيلاني وتيم حسن جاء الرد حاسماً من الممثلة السورية القديرة منى واصف.

منى أكّدت أنها تعتبر تيم بمثابة ابنها وهي تعرّفت على وفاء للمرة الأولى خلال برنامج “تخاريف” وتم كسر الحاجز بينهما.

وعن حقيقة انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن نفت منى هذا الأمر وأكذدت أنّ علاقتهما جيّدة جداً وهي تعتبر وفاء بمثابة كنّتها.

وأضافت منى أنّ وفاء قدمت إلى بيتها عند وفاة المخرج السوري حاتم علي وذهبتا سوياً إلى عزائه عكس ما قيل أنّهما التقيتا هناك.