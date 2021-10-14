داعش تلاحق صبا مبارك وتكشف عن معاناتها

المستقلة /- شارفت الممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ من اختتام تصوير مشاهدها في مسلسل “ليلة السقوط” في مدينة أربيل العراقية مع المخرج السوري ناجي طعمي، ويشاركها البطولة الممثل ​باسم ياخور​، ​وميلاد يوسف​ و​كندا حنا، وغيرهم.

وتؤدي صبا مبارك في المسلسل شخصية “جوانا”، وهي طبيبة من الطائفة الإيزيدية، تعاني من ظلم تنظيم داعش، و تدور أحداثه حول معاناة الشعب العراقي مع “داعش” والكثير من الأحداث الواقعية والمشوقة.

وكانت قد كشفت صبا مبارك خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”، تفاصيل مشاركتها في المسلسل، وقالت: انا دوري له علاقة بـ “داعش” له علاقة بنصر الشعب العراقي علي الدواعش، كما نشرت صبا صور من كواليس عرض فيلم “أميرة” في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ78، بطولة صبا مبارك، والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، وغيرهم.

 

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