داعش تتبنى جريمة “البو دور”

المستقلة /- أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن جريمة البو دور في محافظة صلاح الدين، التي راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال.

وأكدت المعلومات الأولية، أن “الجريمة وقعت منتصف ليلة الجمعة، واستهدفت 3 منازل تعود لمواطنين في قرية البو دور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين”.

وأفاد مصدر أمني بأن “مسلحين مجهولين شنوا فجرا هجوما على أسرة في منطقة البو دور، جنوبي تكريت، وأن حصيلة الهجوم هي مقتل 4 أشقاء، وشقيقتهم، ووالدتهم، فضلا عن جريح حالته خطرة، تم نقله إلى المستشفى”.

وأضاف: “المسلحون كانوا يرتدون الزي العسكري واللثام أثناء تنفيذهم للهجوم على المنازل في القرية، وأطلقوا النار من أسلحتهم الكاتمة باتجاه أصحاب المنزل، وقتلوا 9 أشخاص من عائلة واحدة”.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني أن “الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات هذه الجريمة البشعة.

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