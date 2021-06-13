دار الثقافة والنشر الكردية تحتفي بالشاعر محمد امين بنجويني

المستقلة/- احتفت دار الثقافة والنشر الكردية بالشاعر المخضرم , محمد امين بنجويني , برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار وبحضور وكيل الوزارة نوفل أبو رغيف .

ووصف ابو رغيف، في كلمة بالمناسبة، المحتفى به بأنه ثروةً انسانيةً وادبيةً قيِّمةً تجسدت عبر منجزه الانساني ونضاله الطويل ودفاعه الدائم عن القضايا العادلة وحقوق الشعوب, اضافة الى كونه أحد رواد الثقافة والشعر البارزين في كوردستان , تاركا بصمته مبكراً في الأدب الكردي وفي التجربة السياسية بامتياز ، مؤكدا سعادة الوزارة واعتزازها بالاحتفاء بقامة شاخصة في الأدب العراقي الكردي.

من جانبه اكد مدير عام دار النشر والثقافة الكوردية آوات حسن أمين, دور الشاعر المحتفى به في مشهد الادب الكردي ،بعدها قُرِأَت نصوص مترجمة مختارة من تجربته الثرية ، وقدم الناقد علوان السلمان ورقة نقدية عن الشاعر المحتفى به تطرق فيها الى أبرز خصائصه الابداعية والدلالية .

وفي ختام الاحتفالية ، كرم ابو رغيف الشاعر المحتفى به محمد أمين بنجويني وعدداً من النخب الادبية والثقافية التي حضرت الاصبوحة بدرع الابداع والشهادات التقديرية مشيدا بمنجزهم الابداعي المعطاء. .

وشهدت الاصبوحة التي اقيمت على قاعة شيركوبيكس في مقر دار النشر والثقافة الكوردية ، حضور مدير عام الدار العراقية للازياء د. ابتهال خاجيك ونخبة من الأدباء والمثقفين ووسائل الاعلام .