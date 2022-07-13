دار الإفتاء المصرية : هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب

المستقلة /- من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية خلال فيديو منشور عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”.

وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلَا: “هم الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وإذا أنعم الله تعالى عليهم بالنعم شكروا وإذا ابتلاهم بالمصائب والأمور التى يكرهها الإنسان صبروا، أي الذين شكروا فى السراء وصبروا فى الضراء وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى”.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “يدخل أيضا تحت ذلك الذين على ربهم يتوكلون والشهداء والذين يكثروا من الصدقات إلى آخره، وكل ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى”.

 

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