دائرة المهجرين في ميسان تدعو الفئات المشمولة لاستلام الشقق السكنية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..دعت دائرة الهجرة والمهجرين في ميسان اليوم الخميس المشمولين بمجمع شقق الهجرة السكني بمراحعتها بأسرع وقت.

وقال بيان الدائرة إنها دعت جميع المشمولين بشقق مجمع الهجرة السكني في ميسان والذين حصلوا على التخصيص بمراجعتهابأسرع وقت، مبينة أن المشمولين عليهم مراجعة دائرة اسكان ميسان يوم الاثنين الموافق 24/5/2021

و أوضح ان الغرض هو أكمال اجراءات التعاقد وإستلام الشقق السكنية ، داعيا المشمولين الى استصحاب جميع المستمسكات الرسمية لصاحب العلاقة.