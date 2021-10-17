خيانة حسام حبيب تتصدر محركات البحث

المستقلة /- بعد فضيحة كلام والده، خرج إلى العلن تصرفات حسام حبيب الصادمة مع شيرين عبد الوهاب والتي يسعة من خلالها لفصلها عن محيطها.

حسام حبيب قام بمنع شيرين بالتواصل مع أصدقائها الفنانين أو مع أي أحد من الوسط الفني كي لا يعززون الأفكار الموجودة في رأسها.

هذا الأمر أثار جدلاً واسعاً خاصة بعدما قالته الفنانة نوال الزغبي في برنامج المجهول مساء أمس السبت عن ابتعاد شيرين عن الوسط.

وقالت نوال أنها كانت وشيرين على تواصل دائم كونها صديقتها لكن في الفترة الماضية لم تعد شيرين ترد على اتصالاتها وقالت ربما غيرت رقمها

وأضافت نوال أنها قامت بإلغاء متابعة شيرين عبر تويتر لأن عبد الوهاب ليست من يدير الصفحة ولا تعرف ما يُكتب عليها كما أنها لم تعد تتفاعل كالسابق.

كلام نوال أثار استغراب الجميع خاصة أن هذه الأخبار كانت قد انتشرت قبل فترة بين الجمهور أن حسام هو من دمر شيرين بعد زواجهما.

وقال حسام في مداخلة هاتفية في إحدى البرامج إن هناك أشخاصاً يحاولون التقليل من نجومية شيرين، قائلا: “في حد عاوز يهد شيرين دا حقيقي، أشخاص كانوا بيشتغلوا مع شيرين وكانوا قريبين منها، وبمواقف حصلت في الشغل مبقوش موجودين”