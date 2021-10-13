خوارزميات فيسبوك تثير الجدل وهذا ما فعله مارك

Facebook CEO Mark Zuckerberg arrives for the 8th annual Breakthrough Prize awards ceremony at NASA Ames Research Center in Mountain View, California on November 3, 2019. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (Photo by JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

المستقلة /- قال المتحدث باسم فيسبوك إن الشركة مستعدة للخضوع لراقبة أكبر لضمان قيام الخوارزميات الخاصة بها بأداء دورها المطلوب وعدم إلحاق الضرر بالمستخدمين.

ودافع نيك كليغ، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية، عن ممارسات العمل التي تقوم بها الشركة في مواجهة الاتهامات التي وجهتها لها كاشفة الأسرار فرانسيس هاوغين التي قامت بالإبلاغ عن مخالفات في الشركة واتهمتها بأنها تضع الأرباح قبل سلامة المستخدمين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كليغ قوله في برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن” أمس الأحد إن الخوارزميات “يجب أن تخضع للمساءلة، إذا كان هذا ضروريا من جانب القوانين المنظمة حتى يتمكن الأشخاص من مطابقة ما تقوله أنظمتنا أنه يتعين عليهم القيام به وما يحدث بالفعل”

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وقال كليغ أيضا إن شركة فيسبوك منفتحة على تغيير بند العام 1996 في قانون الولايات المتحدة، الذي يعفى الشركات من المسؤولية عما ينشره المستخدمون.

وقال إن فيسبوك منفتحة أيضا على تقييد هذه الحماية “بشرط تطبيقهم للأنظمة وسياساتهم كما يفترض بهم أن يقوموا بذلك”.

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