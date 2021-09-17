خمس محافظات لدعم كربلاء بالجهد الخدمي لزيارة الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. عقدت حكومة كربلاء المحلية ، اجتماعا خدميا مع مدراء البلديات والبلدية لخمس محافظات المشاركة بالدعم الخدمي للمحافظة خلال زيارة الاربعينية .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، عقب الاجتماع  ، ناقشنا في الاجتماع مع مدراء البلديات والبلدية لخمس محافظات ضمت ، بغداد ،البصرة ،وميسان ، وديالى ، وصلاح الدين ، دعم المحافظة في الجهد البلدي في خطتها الخاصة بزيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام “.

وأضاف طالبنا ” اثناء الاجتماع الخدمي اشراك كافة المحافظات الاخرى ، كون زيارة الاربعينية المليونية لا تخص كربلاء وحدها ، وإنما هي انعكاس لصورة البلد بالكامل “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

خمس محافظات لدعم كربلاء بالجهد الخدمي لزيارة الاربعينية

اخبار العراق

عالية نصيف تحذر من تداعيات حالات الطلاق على منظومة الأسرة

اخر الاخبار

سبب أهمية وجود جهاز قياس السكر في المنزل

اخر الاخبار

تفاصيل مقتل كويتي على يد شقيقه المقعد

اخبار فلسطين

3 آلاف دولار يوميا تكلفة البحث عن البطلين كممجي وانفيعات

اخبار فلسطين

رسائل خطية مرتقبة من الأسير البطل عارضة

اخبار العراق

إحباط تهريب 8 حاويات في ميناء ام قصر

اخبار العراق

إحباط تهريب 8 حاويات في ميناء ام قصر

اخر الاخبار

الرئيس ميشال عون يصارح اللبنانيين

اخر الاخبار

أطعمة لا ينصح بتناولها بعد سن الثلاثين

اخر الاخبار

شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله البيت الأبيض

اخبار العراق

مرض الحمى النزفية يضرب العراق.. التفاصيل

اخر الاخبار

تأجيل امتحانات الدور الثاني للثالث متوسط لهذا الموعد (جدول)

اخر الاخبار

حماية الاطفال في سوق العمل و دور الرقابة الحكومية والمدنية

اخر الاخبار

هل  تتسبب صفقة الغواصات الأسترالية بأزمة دبلوماسية بين باريس وواشنطن ولندن؟

اخر الاخبار

القبض على احدى أفراد عصابة نسائية في ميسان

اخبار مصر

فقيه قانوني مصري يحدد كيفية التصدي لجرائم خطف الأطفال  بشكل رادع