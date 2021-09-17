خمس محافظات لدعم كربلاء بالجهد الخدمي لزيارة الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. عقدت حكومة كربلاء المحلية ، اجتماعا خدميا مع مدراء البلديات والبلدية لخمس محافظات المشاركة بالدعم الخدمي للمحافظة خلال زيارة الاربعينية .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، عقب الاجتماع ، ناقشنا في الاجتماع مع مدراء البلديات والبلدية لخمس محافظات ضمت ، بغداد ،البصرة ،وميسان ، وديالى ، وصلاح الدين ، دعم المحافظة في الجهد البلدي في خطتها الخاصة بزيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام “.

وأضاف طالبنا ” اثناء الاجتماع الخدمي اشراك كافة المحافظات الاخرى ، كون زيارة الاربعينية المليونية لا تخص كربلاء وحدها ، وإنما هي انعكاس لصورة البلد بالكامل “.