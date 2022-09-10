خمس محافظات ايرانية تشارك في جهد بلدي محدد خلال زيارة الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية بلدية كربلاء، اليوم السبت، عن دعم أكثر من خمس محافظات ايرانية للمشاركة في جهد بلدي محدد لتنظيف المحافظة خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وأكدت تشغيل حوالي أربعة الاف عامل لتنظيف المدينة القديمة من النفايات ومعهم اكثر من (350) الية مختلفة لرفع الاف الاطنان من النفايات .

وقال مدير البلدية حسن الشريفي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن ” ايران قدمت دعما لكربلاء من خلال مشاركة بلديات (طهران ومشهد وأصفهان وشيراز وتبريز ومحافظات اخرى ) للمشاركة في تنظيف المحافظة بجهد بشري فقط دون آليات “.

وأوضح إن “الجهد البشري بلغ 1500 عامل متطوع أصلا من الزائرين يعملون بجهد محدد في الخدمة ويعتبرون مساندين لعمل البلدية وضمن الخطط الخدمية التي وضعت لزيارة الاربعينية “.

وأضاف إن “عمال بلدية كربلاء يعملون بثلاث وجبات وعلى مدار اليوم “.