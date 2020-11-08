خمس فئات ممنوعة من تناول السبانخ وتكون خطيرة عليهم

المستقلة/- تعد السبانخ مصدرا ممتازا للألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن المختلفة، بالإضافة إنها منخفضة السعرات الحرارية، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الأشخاص لا يجب عليهم تناولها، لأنها تسبب لهم أضرارا.

1- مرضى الكلى:

تحتوي السبانخ على مستويات عالية من مادة الأوكسالات التي تساعد على زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، بسبب تراكم الأوكسالات في الجسم، وخاصة الكلى، وعندما تتحد الأكسالات مع الكالسيوم، تتكون حصوات الكلى.

2- مرضى الحساسية:

من الأشخاص الممنوعين من تناول السبانخ، بسبب احتوائها على الهستامين الذي يؤدي بعد تناولها إلى تزايد أعرض الحساسية المتمثلة في الحكة الشديدة وتهيج الجلد وتورم في اليدين والقدمين.

3- مرضى السكر:

تسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، عند تداخلها من الأدوية المعالجة للسكر، لذا يجب الابتعاد عن تناولها، لتجنب مضاعفات انخفاض سكر الدم.

4- الأطفال تحت سن 4 أشهر:

تحتوي السبانخ على النترات، وعند تناولها للأطفال تحت سن الـ 4 أشهر، يؤدي ذلك إلى اضطراب في الدم، وهي حالة مرضية ناتجة عن ارتفاع مستوى الميثوجلوبين في الدم.

5- مرضى النقرس:

تحتوي السبانخ على البيورين، لذا عند تناول أصحاب هذا المرض السبانخ ترتفع مستويات حمض اليويك في الدم، وبالتالي تكوّن رواسب بلورية من حمض اليوريك في المفاصل التي تسبب أعراض النقرس المؤلمة.