المستقلة / – احتلت خمس جامعات عراقية، ضمن تصنيف “QS” لأفضل 1300 جامعة من 93 دولة.

ووفق تصنيف مؤسسة(QS Quacquarelli Symonds) العالمية المتخصصة بالتعليم العالي الجامعي العالمي لسنة 2022، لترتيب أفضل 1300 جامعة مصنّفة من 93 بلداً حول العالم وتابعته المستقلة ، فإن خمس جامعات عراقية جاءت ضمن تصنيف أفضل 1300 جامعة عالمية”، مبينة أن “أربع من هذه الجامعات احتلت مراتب متاخرة في التصنيف”.

واوضحت ان “جامعة بغداد احتلت المرتبة الاولى من بين هذه الجامعات الخمس والمرتبة 23 عربيا وبالمرتبة 801 – 1000 عالمياً، ووفق التصنيف العالمي، مشيرة إلى أن ترتيب جامعة بغداد تراجع في السنوات العشر الماضية، من 600 إلى مرتبة 801-1000.

ونوهت المؤسسة إلى أن “الجامعة المستنصرية جاءت ثانيا والمرتبة 1000-1200 عالميا وجاءت جامعة الكوفة ثالثا وبالمرتبة 1000- 1200 عالميا، ومن ثم جاءت جامعة بابل رابعا وبالمرتبة 1201 عالميا، واخيرا جاءت جامعة البصرة خامسا وبالمرتبة 1201 عالميا”.

عربيا جاءت السعودية اولا بأكثر الجامعات تواجدا في التصنيف وبواقع 14 جامعة تليها مصر بـ 13 جامعة ومن ثم جاءت ثالثا الامارات بـ 10 جامعات ومن ثم جاءت لبنان والاردن بـ 8 جامعات يليها العراق بـ5 جامعات ومن ثم جاءت الكويت وفلسطين وتونس ب 3 جامعات.

عالميا احتل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) جامعة كامبريدج في الولايات المتحدة المرتبة الاولى بـ 100 نقطة يليه جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة بـ 99.5 نقطة ومن ثم جاءت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة بـ 98.7 نقطة.

ويعتمد تصنيف QS العالمي للجامعات على مؤشرات عديدة، أبرزها: السمعة الأكاديمية، سمعة الجامعة في سوق العمل، عدد الأبحاث العلمية المنشورة لأعضاء الهيئة الأكاديمية ومعدل النشر والتأثير، بالإضافة إلى نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى عدد الطلبة.