المستقلة/- حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة ذي قار ، الاحد ، عن اطلاق مبلغ خمسة مليارات دينار لتطوير مدينة اور الاثرية ضمن تخصيصات صندوق اعمار المحافظة .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء اطلقت مبلغ خمسة مليارات دينار لتطوير مدينة اور الاثرية ضمن تخصيصات صندوق اعمار ذي قار “.

ونوه الى ان ” اعمال التطوير تتضمن تنفيذ شبكة شوارع جديدة ، ومد خط لنقل الماء الصالح للشرب ، اضافة الى خدمات اضافية في البنى التحتية لتطوير قطاع السياحة والاثار “.