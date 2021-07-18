خليفة ميركل المحتمل يعتذر عن ضحكه اثناء زيارة المناطق المتضررة بالفيضانات

المستقلة/- اعتذر أرمين لاشيت، المرشح الأول لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل في انتخابات أيلول/ سبتمبر في ألمانيا، عن مشهد ظهر فيه ضاحكاً وراء رئيس البلاد عندما كان يلقي بيانا عن الفيضانات الكارثية التي اجتاحت مناطق من ألمانيا.

لاشيت مرشح كتلة اتحاد يمين الوسط بزعامة ميركل ليكون الزعيم القادم لألمانيا، وهو أيضًا حاكم ولاية شمال الراين – ويستفاليا – أحد أكثر المناطق تضررا من فيضانات الأسبوع الماضي.

الحادثة جاءت اثناء مرافقته الرئيس فرانك إلى بلدة إرفشتات التي عانت كثيرا وشهدت جهود إنقاذ جبارة.

بينما كان شتاينماير يدلي بتصريح للصحفيين بعد الزيارة، ظهر لاشيت في الخلفية مع مجموعة من الاشخاص، وهو يضحك أثناء حديثه مع أحدهم.

الموقف لاقى انتقادات من سياسيين آخرين، حيث قال لارس كلينجبيل، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط، لصحيفة بيلد آم سونتاغ، الأحد، إن سلوك لاشيت كان “مروعا ويفتقر إلى اللياقة” و أضاف: “يقولون إن شخصيات الناس تظهر في أوقات الأزمات”.

الانتقادات دفعت لاشيت لإصدار اعتذار على تويتر وتوضيح موقفه وشكر شتاينماير على زيارته: “مصير المتضررين مهم جدا بالنسبة لنا.. أنا آسف للانطباع الذي نشأ عن موقف خلال محادثة. لم يكن هذا لائقا وأنا آسف”.

تتقدم كتلة الاتحاد حاليًا في استطلاعات الرأي وتسبق الخضر، فيما يحتل الاشتراكيون الديمقراطيون المركز الثالث. تجري الانتخابات في 26 أيلول/ سبتمبر.

المصدر: يورونيوز