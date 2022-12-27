خليجي25 .. وصول الطاقم الإسباني واللاعبين المحترفين للمنتخب الوطني إلى البصرة

المستقلة/- وصل الملاك التدريبي للمنتخب الوطني إلى البصرة، والمؤلف من المدرب خيسوس كاساس والمساعدين الخاندرو باريلا وسلفادور روميرو والمحلل الفني بابلو غرناديز ومدرب الحراس دايفيد ميلان ومدرب اللياقة خافير بيرنافيت.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، أن ” اللاعبين المحترفين أحمد ياسين وأمير العماري وريوان أمين وحسين علي كانوا برفقة الكادر التدريبي “.

وأضاف البيان أنه “من المؤمل التحاق اللاعب آلاي فاضل خلال اليومين المقبلين بعد تماثله للشفاء من إصابته بفايروس كورونا الأسبوع الماضي”.

يذكرُ أن المنتخب الوطنيّ سيخوض أولى وحداته التدريبيّة عصر اليوم في ملاعب المدينةِ الرياضيّة في البصرة.