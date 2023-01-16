خليجي 25.. منتخب عمان يخوض مواجهة قوية أمام البحرين

المستقلة/- يخوض منتخب عمان مواجهة قوية أمام البحرين، فى الساعة الثامنة والربع مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت العراق، بحثاً عن خطف بطاقة التأهل الثانية لنهائى بطولة خليجي 25.

ومن المقرر أن تقام مباراة البحرين وعمان على ملعب “الميناء”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للنسخة رقم 25 من بطولة كأس الخليج العربى التى تستضيفها العراق حتى التاسع عشر من شهر يناير 2023.

وتأهل المنتخب البحريني للدور نصف النهائي بعدما حسم صدارة ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربى برصيد 7 نقاط، محققا انتصارين وتعادل.

فيما جاء منتخب عمان وصيفا فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن نظيره العراقي الذى حسم الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.

ويتصارع منتخب البحرين مع نظيره العماني على التأهل للمباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في السادسة مساءا على ملعب البصرة الدولي.

يذكر أن المنتخب الكويتى يعتبر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب البطولة، برصيد 10 مرات، فيما يحتل المنتخب القطرى الملقب بـ”العنابى” الوصافة بحصوله على اللقب ثلاث مرات متساويا مع منتخبى السعودية والعراق.