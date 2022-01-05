خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

المستقله/- أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، عن سقوط صاروخ على معسكر النصر في مطار بغداد الدولي، حيث تواجد لمستشارين من التحالف الدولي.

وذكر بيان للخلية، أن انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية.

وتمكنت منظومة الدفاعات الجوية “سيرام” أمس الثلاثاء، من إسقاط طائرات مسيرة عدد 2 حاولت استهداف قاعدة عين الاسد في الانبار، كما تعرض أمس الأول الاثنين، مركز بغداد للدعم الدبلوماسي الذي يضم قوات التحالف الدولي (قاعدة فيكتوري سابقا) في مطار بغداد لهجوم بطائرتين مسيرتين كُتب عليهما “عمليات ثأر القادة”، إلا أن نظام الدفاع الـCRAM تمكن من اسقاطهما ايضاً.